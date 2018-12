L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Bordeaux : colloque achats publics

le mardi 11 décembre 2018

L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) organise en partenariat avec Bordeaux Métropole et la CCI Bordeaux Gironde un colloque "Commande Publique, vous en avez rêvé d’autres l’ont fait", le mardi 11 décembre à la Cité du Vin à Bordeaux avec au programme des témoignages "de solutions novatrices". Du côté des acheteurs publics, "Les Audacieux" avec plusieurs représentants de collectivités (Métropole Aix-Marseille-Provence, Brest-Métropole et Ville de Brest, Eurométropole et Ville de Strasbourg) apporteront leurs conseils. Et du côté des entreprises, "Les Conquérants" - I-Sea (applications spatiales pour littoral), Circouleur (peinture reyclée, lire par ailleurs l’hebdo/APS n° 2100), Air Marine (prestations avec des drones, lire par ailleurs l’hebdo/APS n° 2104), EVTronic (borne à recharge rapide électrique, lire par ailleurs le 16h/APS n° 3831) - présenteront leur produit novateur. A signaler qu’à cette occasion une convention innovation sera signée entre Bordeaux Métropole et l’UGAP.

Inscriptions : ici