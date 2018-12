Région - 2e conférence régionale de l’Economie sociale et solidaire

le lundi 10 décembre 2018

A l’initiative du préfet de la région et de la Gironde Didier Lallement, du président du Conseil régional Alain Rousset, du vice-président en charge de l’économie territoriale de l’ESS et de l’intelligence économique Philippe Nauche et de la présidente de la chambre régionale de l’ESS (CRESS), une conférence régionale autour de l’Economie sociale et solidaire est programmée le lundi 10 décembre à l’Hôtel de Région à Bordeaux. Pour cette 2e édition, il s’agira de présenter les stratégies des entreprises de l’ESS "à travers le bilan et les perspectives exposés par la CRESS".

Cet événement sera retransmis en direct aux sein des maisons de la Région de Limoges et de Poitiers, des Communautés d’agglomération du Grand Guéret et du Niortais, de la CCI de la Dordogne et du Pôle Territorial de Coopération Economique Sud Aquitaine de Tarnos.

Inscriptions : ici