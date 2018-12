33 - Université territioriale à Bordeaux : Comment construire et maîtriser les données

du mardi 4 décembre 2018 au mercredi 5 décembre 2018

L’Institut des hautes études pour la science et la technologie (ihest) organise une université territoriale sur la question des données, le mardi 4 et mercredi 5 décembre à Cap Sciences à Bordeaux. Cet événement, intitulé "Construire et maîtriser les données : un enjeu pour les acteurs des territoires", dont les partenaires sont notamment le CNRS, l’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Caisse des Dépôts, s’adresse aux décideurs, élus, acteurs de terrains mais aussi aux scientifiques. Lors de cette réflexion collective où la Région Nouvelle-Aquitaine sera montrée comme exemple, il s’agira de s’interroger sur la grande hétérogénéité des données, chaque territoire disposant "d’une multitude de données qui ont trait à sa population, sa démographie, son activité économique ou encore ses caractéristiques physiques" et issues "d’une multitude d’acteurs publics ou privés (national, régional, urbain, rural...)". Ensuite sur leur valeur "marchande" largement exploitée par les moteurs de recherche mais aussi sur leur valeur "territoriale", la donnée devenant alors un "objet stratégique et politique pour le développement d’un territoire sous toute ses formes". Et enfin, ce sont le stockage et la conservation qui seront abordés. Les données "sont cruciales" par exemple pour élaborer un diagnostic de territoire et "permettre à la gouvernance de suivre la mise en œuvre des décisions et en mesurer les impacts". Quant aux plates-formes numérisées avec une capacité de stockage "quasiment sans limite", elles représentent "un enjeu pour connaître et contrôler l’intégralité d’un territoire” et c’est ce qui peut motiver“nombre de Régions” à se doter de data center.

Ces deux journées seront rythmées par plusieurs sessions de travaux collectifs, de tables rondes ("Pourquoi investir dans un centre de données régionales ? Les enjeux" ...) et la conférence conclusive sera axée sur "La redistribution des pouvoirs par les données".