L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Forum environnemental de la filière des Vins de Bordeaux - 10e édition

le jeudi 6 décembre 2018

Le Forum environnemental de la filière des Vins de Bordeaux se déroulera le jeudi 6 décembre au Palais des congrès de Bordeaux-Lac. Cet événement organisé par le CIVB marquera à l’occasion de cette 10e édition "un temps fort dans notre engagement collectif d’une filière responsable et durable”. Cette journée, dont le grand témoin sera Jean-Louis Etienne, grand explorateur ayant mené des expéditions notamment en Arctique et Antarctique, s’articulera autour du thème "Notre engagement pour un vignoble durable et responsable”. Il s’agira au travers de témoignages de "tirer le bilan des multiples actions engagées" et de "partager l’ambition d’amener la filière vers la RSE (responsabilité sociétale des entreprises)". Au menu de ce 10e anniversaire : "Nos défis environnementaux et climatiques", "Développement durable : des actions inscrites dans la durée” (recherche, expérimentation, communication...), "Objectif 100% vignoble engagé dans une démarche environnementale : la preuve par l’exemple” avec des focus sur le système de management environnemental, les nouveautés du plan climat 2020 (...) et enfin "Les Vins de Bordeaux en marche vers la RSE" où la filière s’engagera pour l’avenir avec le Plan Bordeaux ambition 2025.