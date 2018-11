33 - Talence : Pharos Event #2 du 5 au 7 décembre

Porté par les pôles de compétitivité Alpha-RLH et Aerospace Valley, Pharos Event est de retour pour une seconde édition, du mercredi 5 au vendredi 7 décembre prochains à Talence. Ce forum réunira dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine chercheurs, industriels, PME mais aussi start-up "pour assister à 20 sessions sur les applications de la photonique et des hyperfréquences dans l’aéronautique et le spatial”. L’objectif est de "favoriser l’émergence de nouvelles idées et technologies en optoélectronique, en photonique et en hyperfréquences" et "vise à tirer parti de l’adoption massive des technologies de la photonique, du laser et des micro-ondes dans l’industrie aérospatiale". Plus de 150 scientifiques et professionnels sont attendus pendant ces 3 jours. Les grands groupes que sont Dassault Aviation, ArianeGroup, Safran ou encore Thales seront présents.