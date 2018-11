L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Hack-It-N 2018 bis le 11 décembre à Pessac

le mardi 11 décembre 2018

Tehtris annonce l’événement Hack-It-N 2018 bis, la 3e édition de cette conférence orientée sur la cybersécurité. “Les thématiques de cyberdéfense et de cyberattaque seront au cœur des préoccupations, pour coller à la réalité technique et à l’actualité des menaces : hacking, cyber-espionnage, cyber-surveillance…”, indiquent les organisateurs. L’évènement se déroulera toute la journée du mardi 11 décembre dans les locaux du partenaire, l’école d’ingénieurs ENSEIRB-MATMECA, à Pessac.

+ Programme et inscription sur le site Web