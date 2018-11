87 - La prochaine Université du Futur se tiendra à Limoges

le vendredi 30 novembre 2018

Après Poitiers au mois de mai et Bordeaux en septembre, une nouvelle séquence de l’Université du Futur va se tenir à Limoges le vendredi 30 novembre au théâtre de l’Union. Elle s’articulera autour du thème "Robotisation, médecin, travail, éducation... Comment l’intelligence artificielle va-t-elle changer nos vies ?”. Elle réunira plusieurs spécialistes notamment lors de trois tables rondes qui seront axées sur la "Révolution numérique : défis et opportunités pour nos territoires”, "Médecine 2.0 : le docteur House du futur sera-t-il une machine de la Silicon Valley ?” ou encore "Faut-il mettre à jour l’éducation ?”. Et des Keynotes compléteront ce programme : "Comment réguler et gouverner l’intelligence artificielle ?", "Quelle place pour l’homme au siècle des machines intelligentes ?” et la "Médecine du futur s’invente-elle chez nous ?”.

Créée par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Université du Futur est un "outil de réflexion sur la révolution numérique et ses conséquences vertigineuses dans tous les domaines”, souligne son président Alain Rousset. Elle a notamment pour ambition de "permettre à chacun de mieux anticiper l’avenir" , mais aussi de "contribuer au développement des technologies d’avenir à travers nos territoires" telles que les nanotechs, biotechs, infotechs, sciences cognitives ou encore tout ce qui concerne l’intelligence artificielle et le stockage de l’énergie. Et dans ce monde en pleine mutation, l’Université du Futur a aussi pour vocation de "veiller à toujours privilégier l’intérêt de l’humain en accompagnant le progrès”.