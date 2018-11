L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Biarritz accueille le 92e congrès national des déménageurs

du vendredi 7 décembre 2018 au samedi 8 décembre 2018

La Chambre syndicale du déménagement basée à Montreuil (93) a choisi la Ville de Biarritz pour organiser cette année son congrès national. Cette 92e édition, qui s’articulera autour du thème "Pour un optimisme clairvoyant", se déroulera à la Halle d’Iraty, le vendredi 7 et samedi 8 décembre prochains. Pendant ces 2 jours, des conférences et des débats ("Tour d’horizon de l’actualité dans le déménagement", "L’optimisme, une puissante force en entreprise", "Gaz, électricité ou hydrogène : et si c’était facile de déterminer son carburant ?”...) mais aussi des workshops (rendez-vous personnalisés de 2 heures avec les partenaires) et bien évidemment la tenue de l’assemblée générale sont au programme. A signaler qu’un représentant de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports, Elisabeth Born, interviendra lors du discours de clôture de l’événement.