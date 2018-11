L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Le French Tech Day à Bordeaux

le mercredi 5 décembre 2018

French Tech Bordeaux organise son événement annuel, le French Tech Day, le mercredi 5 décembre à la CCI Bordeaux Gironde. Il vise à réunir l’ensemble des personnes qui œuvrent collectivement pour le développement économique du territoire bordelais mais aussi de la région Nouvelle-Aquitaine "à partir des start-up, de l’innovation et de l’écosystème numérique". Au programme notamment, un Job Connect en partenariat avec le SYRPIN et la CCI et où 100 entreprises qui recrutent seront présentes ainsi qu’un Demo Day permettant de "découvrir les start-up, futures pépites de 2019 !". Plus de 1 500 personnes sont attendues.