Région - 8e édition Forum santé Nouvelle-Aquitaine à Talence

le mardi 11 décembre 2018

Le Forum Santé Nouvelle-Aquitaine se déroulera le mardi 11 décembre au Domaine du Haut-Carré à Talence. Cet événement bisannuel, qui est organisé par le cluster GIPSO en partenariat notamment avec l’Université de Bordeaux, le Leem et le cluster TIC Santé, réunira les industries pharmaceutiques et de santé autour de la thématique d’actualité "Inventons notre futur". L’objectif est de valoriser les compétences et savoir-faire régionaux, d’animer le réseau des industriels mais aussi des chercheurs et des institutionnels au niveau régional et national. Au programme de cette 8e édition, trois sessions "innovation". Chacune d’elle verra l’intervention d’un binôme constitué d’experts, l’un issu du secteur de la santé et l’autre évoluant dans un univers différent tel que l’aéronautique, la défense ou encore l’agroalimentaire. Ainsi "Innovation dans les process R&D" permettra l’expertise croisé de Gaël Champnier (DG B Cell Design et président du cluster invivolim) et de Bruno Vallayer (DG adjoint Bertin Technologies), "Innovations industrielles & technologiques" confrontera les visions de Christophe Riboulet (président Proditec) et de Jean-Luc Sailliol (directeur industriel en charge du développement des filières de production à la direction générale industrielle Dassault Aviation) et enfin "Innovations managériales & formations" associera pour deux types de regard Lauriane Le Pors (responsable formation et développement BMS UPSA) et Aïcha Anne Amrani (enseignant chercheur en productique/UB-IMS, en charge du "GT excellence Patient" avec les hôpitaux de Bordeaux). Il est également prévu une table ronde "Ethic et TIC" qui abordera les enjeux et contraintes des innovations numériques en TIC Santé. Quant à la conférence inaugurale, elle portera sur "Les grands défis de l’innovation en santé".