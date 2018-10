L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - #Smart Living Day à Limoges

le jeudi 29 novembre 2018

Les rencontres d’affaires #Smart Living Day se dérouleront le jeudi 29 novembre au sein d’Ester Technopole à Limoges. Organisé par Alpha RLH (route des lasers & des hyperfréquences) et le groupement d’intérêt public d’innovation en santé & autonomie des personnes Autonom’Lab, cet événement a pour objectif de réunir les acteurs du sanitaire et du médico-social ainsi que les structures "qui développent des solutions innovantes". Pour ces dernières, notamment les start-up mais aussi des laboratoires et centres de transfert qui "proposent des services, technologies et produits existants ou à développer", un appel à candidatures est lancé. Les structures sélectionnées disposeront de 5 minutes pour une présentation sous forme de pitch où il s’agira notamment de préciser comment elles entendent répondre aux besoins du marché.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au vendredi 9 novembre.

Information et inscriptions ici.