33 - Les Vinitiques en appellent au marketing expérientiel

le mardi 13 novembre 2018

La 14e édition des Vinitiques aura lieu le mardi 13 novembre au CIVB à Bordeaux et s’articulera autour du thème "Marketing expérientiel appliqué au vin : quel place pour le numérique ?”. Et pour faire le tour de cette question, les organisateurs Unitec, la technopole Bordeaux Montesquieu et le cluster inno’vin Cognac+Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ont choisi de réunir plusieurs experts "pour parler d’expérience”. Juliette Passebois (IRGO) expliquera comment "Enrichir l’expérience client à l’heure du digital", Arnaud Hacquin (Le Jardin des Marques) se focalisera sur les "Tendances et success stories de marketing expérientiel", Frédéric Ponsignon (Kedge BS) planchera sur le thème "Impact des technologies interactives sur l’expérience collective", Boris Gambet et David Weinberg (Apperture) présenteront "Des outils numériques au service du marketing expérientiel dans le monde vitivinicole" et Karine Barbier (Shop Expert Valley) interviendra sur le "Marketing expérientiel, digital et achat de vin : la nécessité de solutions phygitales ?”.