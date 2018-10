17 - Jonzac accueille les Journées régionales de la construction bois

du jeudi 15 novembre 2018 au vendredi 16 novembre 2018

La 2e édition des Journées régionales de la construction bois en Nouvelle-Aquitaine se déroulera le jeudi 15 et le vendredi 16 novembre au centre des congrès de Haute-Saintonge à Jonzac. Cet événement organisé par les interprofessions de la filière Forêt-Bois-Papier du territoire à savoir BoisLim, Futurobois, Codefa, IFB 64 et Interbois Périgord a pour objectif d’“informer les porteurs de projets et les acteurs du secteur bois construction des évolutions techniques et conjoncturelles” mais aussi “de générer des rencontres interprofessionnelles et de fédérer une filière régionale en développement”. Au programme de cette 2e édition qui a été étendue sur 2 jours et où plus de 250 participants professionnels de l’acte de construire sont attendus (architectes, ingénieurs de bureaux d’études techniques, charpentiers, menuisiers, agenceurs et constructeurs bois) : 11 conférences techniques “de haut niveau“ et des retours d’expériences sur le recours au bois dans la construction, l’aménagement ou encore la rénovation. Il s’agira d’aborder notamment “L’analyse du cycle de vie des produits, l’enjeu clé de la future réglementation du bâtiment”, de faire un “Tour d’horizon des différents matériaux isolants biosourcés disponibles sur le marché et leurs performances” ou encore de découvrir "Des produits bois sans colle pour la construction de demain" mais aussi de s’intéresser aux "chiffres clés de l’activité du secteur BTP en Nouvelle-Aquitaine”.

Informations : constructionbois-na.fr