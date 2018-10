33 - Bordeaux : 5e colloque européen "Silver Economie et habitat"

le mardi 30 octobre 2018

Le colloque européen "Silver Economie et habitat" se déroulera à la Cité du vin à Bordeaux le mardi 30 octobre. Le skipper professionnel Jean Le Cam sera le grand témoin de cette 5e édition qui s’articulera autour du thème "Mobilités des seniors, avançons ensemble”. Au cours de cette journée, organisée par la Ville de Bordeaux et du spécialiste de l’habitat pour les seniors Logévie, il s’agira d’engager des pistes de réflexion sur la "nécessité de penser la ville et l’espace urbain pour une population mixte à l’importance d’envisager l’habitat sous un prisme évolutif" et ainsi permettre "le maintient de chacun à son domicile”. L’enjeu économique est de "sensibiliser les entreprises aux besoins et attentes spécifiques des seniors et aux opportunités du marché qui en découlent". Aerospace Valley, Cdiscount, EDF, Keolis mais aussi la SNCF et Thyssenkrupp interviendront notamment sous forme de pitch, sur le thème "Mobilités et grandes entreprises : quels besoins, vers quels marchés ?". Enfin, à préciser que cet événement sera l’occasion du lancement de la seconde édition du concours sur la conception du logement senior innovant de demain, Silver Dom’Innov, à l’initiative de Logévie et LinkCity Centre Sud Ouest.

Inscriptions : www.silverhabitat-bordeaux.com