33 - 17e édition des Nocturnes de la transmission à Bordeaux

le jeudi 22 novembre 2018

La 17e édition des Nocturnes de la transmission se tiendra le jeudi 22 novembre à Bordeaux au sein des locaux de la CCI Bordeaux Gironde, par ailleurs organisateur de l’événement. Au cours de cette soirée, qui se veut être "un boosteur d’opportunités", se dérouleront des rendez-vous individuels et confidentiels préprogrammés pour "des rencontres ciblées" entre cédants et repreneurs mais aussi avec des experts partenaires de l’événement (banque, avocat, expert comptable, Conseil régional...). Egalement au programme, une table ronde intitulée "Les points clés pour bien vendre ou racheter une entreprise, focus sur la conduite du cédant au repreneur” où seront réunis deux avocats en droit des affaires (maître Coralie Labarrière/cabinet HORAE Avocats Associés et maître Tristan de la Rivière/cabinet Compagnie du Droit) mais aussi un expert comptable (Lucas Sarlange/cabinet AUDECA), une experte en management des organisations (Céline Masmiquel/Gyroscopes) ainsi que des entrepreneurs qui apporteront leurs témoignages.

