86-79-16 - 3e édition du forum innovUP

du jeudi 15 novembre 2018 au vendredi 23 novembre 2018

L’Université de Poitiers organise, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le forum de l’innovation innovUP du jeudi 15 au vendredi 23 novembre. Cet événement, qui se déroulera sur plusieurs sites dans la Vienne, les Deux-Sèvres, mais aussi en Charente, s’adresse aux grands groupes industriels, PME et PMI mais aussi organismes publics et "structures de toutes natures juridiques". Il est dédié à tous les domaines de l’innovation : technologique, numérique, juridique, managériale, marketing ou encore économique. L’objectif ? "Mieux connaître les solutions partenariales de l’Université de Poitiers pour développer les projets d’innovation". innovUP a pour ambition d’encourager "la rencontre du monde académique et du monde socio-économique et aspire à une meilleure connaissance mutuelle pour développer de nouvelles synergies partenariales". Parmi les rencontres notamment prévues : une conférence, table-ronde et témoignages autour de la place de l’entreprise dans les enjeux de société au niveau du "Risque et de l’assurance" à Niort le 20 novembre (Pôle universitaire - 79), une manifestation "Créer de la valeur demain dans les industries culturelles et créatives" à Angoulême le 21 novembre (amphithéâtre du Nil - 16), un "Rendez-vous des partenaires de la Fondation Poitiers Université" sur le site de l’entreprise Cheminées Poujoulat le 22 novembre (Saint-Symphorien - 79), et le même jour à l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers (ENSI - 86), entreprises, laboratoires de l’Université de Poitiers et étudiants se réuniront autour du numérique.

Enfin, à préciser que la cérémonie inaugurale aura lieu le jeudi 15 novembre sur le site de la technopole du Futuroscope à la faculté SP2MI (Sciences Physiques Mathématiques Mécaniques et Informatiques - 86). Elle se déroulera en présence de Louis Gallois, président du conseil de surveillance de Peugeot SA, président de la Fabrique de l’industrie, qui interviendra sur "La relation universités-entreprises, enjeu du développement des agglomérations".

Ensemble du programme et inscriptions : ici