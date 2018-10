33 - Gironde : des entrepreneurs “No Limit !”

le jeudi 8 novembre 2018

L’Université des entrepreneurs se déroulera le jeudi 8 novembre au sein de Kedge Business School à Talence. "No limit !" est le thème retenu cette année pour cette journée organisée par le Medef Gironde. Conformément à son ADN, cet événement est "précisément là pour décloisonner les esprits, ouvrir les regards aux champs des possibles" précise Franck Allard, président de Medef Gironde. "Les opportunités sont là, à portée des entrepreneurs. Pourquoi donc s’imposer des limites ?". Au programme : 3 tribunes afin "de comprendre ce qui peut nous pousser au-delà de nos propres limites" ("Ce sont les entrepreneurs qui changent le monde", avec Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef...), des Labs cafés où les témoignages laisseront aussi la place aux échanges ("Ancienne et nouvelle économie : faut-il choisir ? témoignage sans concession autour de l’histoire vraie d’une levée de fonds" avec Jean-François Létard/OliKrom et Didier Oudin/groupe Arom...), une master class conçue sur le principe "retour sur les bancs de l’école" pour aborder des sujets prospectifs avec une vision pragmatique et un espace business. L’ouverture de cette édition sera confiée au navigateur et skipper professionnel Marc Thiercelin pour un "No Limit ! Naviguer en terre inconnue !". Et cette université se clôturera avec la traditionnelle soirée des entrepreneurs.