33 - Convention B-Boost : le logiciel libre en novembre à Bordeaux

du mardi 6 novembre 2018 au mercredi 7 novembre 2018

Le pôle régional de compétences en logiciels libres Aquinetic organisera à l’automne prochain une nouvelle convention autour des sujets de l’open source et du logiciel libre. L’événement, qui se déroulera à Bordeaux (Palais de la Bourse), le mardi 6 et mercredi 7 novembre prochains, sera baptisé B-Boost, pour Bordeaux – Business Opportunities with Open Source Technologies. Organisée autour du thème “Open Digital Transformation”, la manifestation est soutenue par le Conseil national du Logiciel Libre, le pôle de compétitivité Systematic (Paris), le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la CCI Nouvelle-Aquitaine et la CCI Bordeaux Gironde ainsi que l’agence Invest in Bordeaux. Elle s’articulera autour de deux valeurs principales : l’expertise (près de 90 conférences au cours des deux jours, avec notamment la participation d’intervenants internationaux reconnus) et le business. Une trentaine de stands d’entreprises de l’Open Source de toute la France sont annoncés.

+ Plus d’informations : b-boost.fr