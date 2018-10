L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

40 - Rencontres nationales du thermalisme à Dax

du dimanche 14 octobre 2018 au mardi 16 octobre 2018

Les Rencontres nationales du thermalisme, organisées par la Fédération thermale et climatique française avec le concours de Grand Dax agglomération, auront lieu du mercredi 14 au vendredi 16 novembre à Dax. Cet événement, qui se déroulera principalement sur 2 lieux, l’Atrium casino et l’hôtel Le Splendid, réunira les professionnels du secteur autour du thème "L’innovation en milieu thermal". Au programme de ces 3 jours, des réunions techniques, des assemblées générales, mais aussi des conférences dont l’une portera tout particulièrement sur la thématique de cette édition où interviendra le grand témoin, le docteur André Rossinot, président de la métropole du Grand Nancy. Ces Rencontres seront aussi l’occasion de remises de prix avec notamment le Prix Etudiant de l’innovation Thermale. A l’initiative du cluster thermal de la Nouvelle-Aquitaine, AQUI O Thermes, ce concours - dont c’est la première édition - vise à récompenser 4 équipes d’étudiants qui ont relevé 4 défis (une équipe par défi) : "Programme santé & nutrition", "Parcours santée & curistes connectés", "Modernisation des établissements thermaux", et "Imagine la communication thermale de demain".

