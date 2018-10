86 - Poitiers : deux forums le 18 octobre au Parc des expositions

le jeudi 18 octobre 2018

Deux forums se dérouleront le jeudi 18 octobre au Parc des expositions à Poitiers. L’un sera axé sur l’emploi, le Forum Emploi 86, et l’autre sur la création/reprise d’entreprises, le Forum Entreprendre dans la Vienne. Ces deux événements couplés ont pour objectif de mobiliser, sur une journée en un même lieu, un grand nombre d’acteurs de l’entreprise de sorte à favoriser les contacts entre candidats et entreprises en période de recrutement mais aussi entre porteurs de projets et "structures de la sphère entrepreneuriale" (experts-comptables, notaires, avocats, banques, organisations professionnelles...).

Organisé par le Département de la Vienne, Grand Poitiers et Grand Châtellerault, le Forum Emploi 86 intègre pour cette 16e édition un nouveau partenaire, Pôle emploi, qui à ce titre "mobilise ses ateliers en agence”. A l’initiative de la Chambre de métiers et de l’artisanat, de la CCI et de la Chambre d’agriculture de la Vienne, le Forum Entreprendre dans la Vienne quant à lui veille à "optimiser le déplacement" en constituant un catalogue où sont recensés plus de 50 professionnels. Sur le site forum-entreprendre86.fr, les créateurs ou repreneurs d’entreprise peuvent ainsi établir en amont du forum un programme de rendez-vous sur mesure.

Pour cette nouvelle édition, ce sont plus de 150 exposants qui sont annoncés. En 2017, ce rendez-vous avait attiré quelques 4 600 visiteurs.