33 - UAV Show et sa “boîte à outils”, du 10 au 12 octobre à Mérignac

du mercredi 10 octobre 2018 au vendredi 12 octobre 2018

L’édition 2018 du salon UAV Show, salon européen du drone professionnel, se déroulera à Mérignac du 10 au 12 octobre prochains (l’hebdo/APS n° 2067). Au-delà de l’exposition qui présentera les nouveautés et les avancées technologiques, dont certaines en avant-première mondiale (le 16h/APS n° 3865), “c’est une véritable boite à outils au service de la filière en pleine structuration”, indiquent les organisateurs. 4 tables rondes sont ainsi annoncées : “Evolution de la réglementation (en Europe et à l’international)”, “Drones civils et sûreté de l’Etat : visions européennes croisées”, “Enjeux de la formation” et enfin “Grandes tendances et défis à venir”. En outre 3 conférences “de haut niveau” ainsi que 7 ateliers sont également au programme.

