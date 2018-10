17-33-64-87 - Journée “Recruter autrement” le 15/10

Les chambres consulaires régionales de métiers et de l’artisanat, de commerce et d’industrie et d’agriculture, avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec l’agence ADI, organisent le lundi 15 octobre une Journée de l’économie Nouvelle-Aquitaine, sur le thème “Recruter autrement, attirer et fidéliser”. Dans ce cadre, à partir de 15h30, un débat sera organisé en visioconférence simultanément sur 4 sites : CCI à La Rochelle, Cité Mondiale à Bordeaux, Chambre de métiers et de l’artisanat à Bayonne et Limousine Park du pôle de Lanaud, près de Limoges.

+ Renseignements et inscriptions : journeedeleconomie.com