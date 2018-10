33 - Inpho’ Venture Summit, les 11 et 12 octobre à Bordeaux

du jeudi 11 octobre 2018 au vendredi 12 octobre 2018

La conférence biannuelle Inpho’ Venture Summit (ex-Invest in Photonics) tiendra sa 6e édition les jeudi 11 et vendredi 12 octobre prochains, à Bordeaux. Co-organisé par le pôle de compétitivité Alpha - Route des Lasers et des Hyperfréquences, le Cesta (centre de recherche du CEA), la CCI Bordeaux Gironde, avec le soutien financier du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux Métropole, cet événement est un rendez-vous donné aux leaders mondiaux des filières émergentes. Une trentaine de fonds d’investissement européens et de la Silicon Valley seront présents pour “pitcher” la vingtaine de start-up sélectionnées et qui cherchent à réaliser des levées de fonds “généralement supérieures à 1 M€”.

Au programme également, des tables rondes et des rencontres business personnalisées. Au rayon des nouveautés de cette édition 2018 : un programme spécial articulé autour de 3 challenges et défis technologiques majeurs du XXIe siècle : le digital, la blockchain industrielle et enfin les systèmes de calcul haute performance. Ces technologies à fort potentiel de rupture seront confrontés à 5 marchés clés : la santé, la mobilité, l’infrastructure, le grand public, l’industrie du futur.

+ Renseignements et inscription sur www.inpho-ventures.com