64 - Agri’vrac à Anglet et à Biarritz, 2e édition

du jeudi 27 septembre 2018 au vendredi 28 septembre 2018

Le Port de Bayonne (CCI Bayonne Pays basque gestionnaire) organise la 2e édition de la bourse “Agri’vrac” le jeudi 27 septembre à l’Espace Océan à Anglet ("soirée de bienvenue") et le vendredi 28 septembre à la Cité de l’Océan à Biarritz. Cet événement BtoB s’adresse aux professionnels des céréales, engrais et nutrition animale pour le Sud Ouest. Outre l’espace dédié aux exposants, des conférences (intervention notamment de Philippe Chalmin, professeur d’histoire économique à l’Université Paris-Dauphine, “considéré comme un des meilleurs spécialistes mondiaux des matières premières”) ainsi qu’une visite du port en navette fluviale sont prévues. En 2017, Agri’vrac a réuni des participants, aux profils variés, de toute l’Europe. + “Avec un trafic régulier de plus d’1 million de tonnes, le port de Bayonne se place parmi les premiers ports français pour les trafics de vrac agroalimentaires, regroupant les céréales, les engrais et la nutrition animale”.

Information : agrivracbayonne.com