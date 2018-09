64 - Pau : 14e édition des Rencontres Nationales du eTourisme

du mardi 9 octobre 2018 au jeudi 11 octobre 2018

Les Rencontres Nationales du eTourisme se dérouleront du mardi 9 au jeudi 11 octobre au Palais Beaumont à Pau. Cet événement est organisé par Unitec (pépinière, incubateur et accélérateur) et Ludovic Dublanchet (consultant, conférencier spécialisé dans l’eTourisme). Quelque 850 professionnels sont attendus.

Objectif. “Accompagner et orienter les gestionnaires de destination dans l’évolution de leurs métiers face aux nouvelles technologies et au numérique”.

Programme. Ces 3 jours seront rythmés par des conférences, des tables rondes, des séances plénières ou encore des ateliers. “Le rendez-vous des décideurs et des startupers”, qui vise à rapprocher le monde du tourisme et celui des start-up de manière à mieux comprendre les attentes des donneurs d’ordre et les nécessités du marché, réunira Teoman Colakoglu, responsable du volet business travel chez Airbnb, Bertrand Millot de Saint-Emilion Tourisme ou encore Guillaume Chevalier, responsable du bureau local booking.com pour le grand ouest France. Autre rendez-vous destiné aux start-up, le “Speed dating start-up/territoire”. Face aux destinations touristiques (territoires Amiens métropole, Office de tourisme Guebwiller, Le Voyage à Nantes, île de la Réunion tourisme, Tarn tourisme...), les jeunes pousses disposeront de 10 mn pour présenter leur activité. A signaler également, “L’Islande, icebreaker du Webmarketing chez les destinations !”, un sujet présenté par Dadi Gudjonsson (manager for international consumer marketing - Promote Iceland) qui permettra de découvrir la stratégie mise en place pour accroître considérablement les séjours hors saison. Et aussi, une table ronde des élus avec Jacques Pedehontaa (président de l’Agence d’attractivité et de Développement Touristique Béarn-Pays basque), Odile Denis (adjointe au maire de Pau, en charge du tourisme et des congrès), Sandrine Derville (vice-présidente Région Nouvelle-Aquitaine (...) qui évoqueront leurs points de vue, leurs visions et leurs projets. Enfin, l’occasion sera donnée de faire le point sur certains sujets : “Marketing Expérientiel : bullshit ou réalité ?”, “Comment être performant et différenciant sur les réseaux sociaux ?”, “facebook, stop ou encore ?”, “Chatbot, IA, on y va ou pas ?”, “Quel media tourisme demain ?”, “Digital détox, une réalité à encourager ?”... ou encore “Innovation(s) et destinations”, “Le Nudge Marketing”... Rappelons que le lauréat du “e-tourisme start-up contest” où 5 jeunes pousses présenteront leur projet, se verra attribuer une dotation de 5 000 € en cash (l’hebdo/APS n° 2098).

Information : rencontres-etourisme.fr