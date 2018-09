L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Destinées Numériques à Bordeaux

le jeudi 4 octobre 2018

Les Destinées Numériques se dérouleront le jeudi 4 octobre au sein de Bordeaux INP Enseirb-Matmeca. Cet événement qui allie “Business/innovations/rencontres” est organisé à l’initiative de Digital Aquitaine. 1 100 dirigeants d’entreprises, élus et décideurs sont attendus.

Objectif. Réunir l’ensemble des acteurs de l’économie numérique présents sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine “et illustrer les impacts du numérique sur les grands secteurs stratégiques”.

Programme. Trois temps forts sont annoncés sur cette journée : un showroom de démonstrations grandeur nature pour présenter des produits ou des solutions innovants, “950 m2 de décors immersifs” avec “8 thématiques de parcours de visite”. Mais aussi des ateliers et des conférences, “pour envisager les évolutions de nos métiers, comprendre les mécanismes de réussites”, qui aborderont les thématiques suivantes : santé, mobilité, commerce connecté, la simulation, IoT, confiance numérique, cybersécurité, IA, edTech. Et enfin, “Des moments de convivialité” en vue de “fédérer les partenaires de la région Nouvelle-Aquitaine et développer le sentiment d’appartenance à cette grande filière”.

Information : www.destineesnumeriques.com