64 - Aéronautique : salon Aéroadour à Pau

le mercredi 3 octobre 2018

Le salon Aéroadour se déroulera le mercredi 3 octobre à l’aéroport Pau Pyrénées. Ces rencontres, avec les acteurs de l’aéronautique et de l’espace du bassin de l’Adour, s’articuleront autour de la thématique “L’industrie aéronautique du futur, quelles compétences ? quelles formations ?”. Toute la journée des professionnels présenteront leurs métiers (“Flash info métiers”) : la diversité des métiers de l’ingénieur aéronautique, les métiers de l’aérostructure (chaudronnerie, ajustage, contrôle), de la maintenance aéronautique (...) sans oublier le futur, avec notamment les métiers de l’usinage. Et les formations associées seront présentées. Egalement, au travers de manipulations pédagogiques, de jeux digitaux et d’animations vidéo, les visiteurs pourront découvrir la diversité des métiers de l’industrie, de la conception à la réalisation industrielle.

+ Cet événement est à l’initiative de 3AF (association aéronautique et astronautique de France), de l’association Pau Wright Aviation et de l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie).

Information : www.aeroadour.fr