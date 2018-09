L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - A Saint-Benoît, 2e édition Top Réseaux 86

le jeudi 4 octobre 2018

Le prochain Top Réseaux 86 est programmé le jeudi 4 octobre à Saint-Benoît (salle La Hune à 18h). Cette 2e édition a pour objectif de rassembler les 30 associations économiques de la Vienne. Et nouveauté cette année, cette rencontre sera aussi ouverte aux entreprises de la Vienne non membres d’associations.

+ Cet événement est organisé par plusieurs acteurs du territoire : la CCI, le Département, la Communauté urbaine Grand Poitiers, l’Iame (Inter association des métiers de l’entreprise), la Ville de Saint-Benoît et le Crédit Mutuel.

Inscriptions : page facebook ou sur weezevent.com