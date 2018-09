L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - La Rochelle : Regards sur la TPE-PME en N-A

le lundi 1er octobre 2018

La Région Nouvelle-Aquitaine organise une conférence “Regards sur la TPE-PME en Nouvelle-Aquitaine”, le lundi 1er octobre à l’Espace Encan à La Rochelle. Un exposé sur la conjoncture économique régionale sera réalisé par la Banque de France et les Centres de gestions agréés. En suivant, une table ronde, qui portera sur les liens entre développement économique et aménagement du territoire, réunira plusieurs acteurs rochelais : Mathilde Le Charpentier, présidente de la couveuse C2M à La Rochelle ; Alexandre Derive de l’entreprise Bio Top à Périgny ; Stéphane Augé de l’entreprise Cyfruileg à Surgères et Christophe Philipponneau, directeur d’Atlantech.

+ A préciser que Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, et Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, interviendront lors de l’ouverture de l’événement.

Information et inscriptions : nouvelle-aquitaine.fr