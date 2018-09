33 - Ergonomie : Congrès de la SELF à Bordeaux

du mercredi 3 octobre 2018 au vendredi 5 octobre 2018

Le congrès de la Société d’ergonomie de la langue française (SELF) se tiendra pour la première fois à Bordeaux, du mercredi 3 au vendredi 5 octobre. Cette 53e édition portera sur le thème “L’amélioration des conditions de travail est-elle seulement réservée aux grandes entreprises ? Et si les conditions de travail étaient l’affaire de tous ?”. Un focus spécifique concernera notamment le développement de l’ergonomie et de la prévention dans les TPE et PME mais aussi dans les différents établissements de la fonction publique (“près de 80% de nos entreprises...”). Au programme pendant ces 3 jours : des conférences (“Intervenir dans les TPE et PME quels enjeux pour la recherche et la pratique en ergonomie ?”, “Comment mieux intégrer le facteur humain dans la conception des nouveaux systèmes de travail ?”, “Les enjeux d’approches pluridisciplinaires et transprofessionnelles en santé au travail”...), mais aussi des showrooms “pour vous plonger au cœur des innovations” et des symposiums sur des thèmes d’actualité (travail et media, cobotique, exosquelettes, ergonomie & BTP, ergonomie & agriculture...). Enfin, à signaler que cette édition sera aussi ouverte aux acteurs non ergonomes (chefs d’entreprises, préventeurs, médecins du travail, représentants du personnel...).

+ La SELF a pour mission principale de “promouvoir la recherche, la pratique et l’enseignement de l’ergonomie, dans la perspective d’une meilleure adptation des moyens et des milieux de travail et de vie aux personnes”.

Information : ergonomie.self.org/congres-2018