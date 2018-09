87 - Parcours Organisation Industrielle et Management

le mercredi 26 septembre 2018

La CCI Limoges Haute-Vienne organise une rencontre “Parcours Organisation Industrielle et Management (POIM) : Boostez sa compétitivité économique et sociale”, le mercredi 26 septembre dans ses locaux à Limoges. Elle s’adresse aux dirigeants de PME/ETI, de plus de 10 salariés, souhaitant inscrire leur entreprise dans une démarche de progrès concernant leur organisation industrielle ou renforcer la responsabilisation et l’autonomisation de leurs équipes. Dans un contexte Usine du Futur, le POIM sera présenté et des entreprises feront part de leur retour d’expériences.

+ POIM est porté par la Région Nouvelle-Aquitaine et la CCI Nouvelle-Aquitaine.

Information et inscriptions : 05 55 45 15 77 - www.limoges.cci.fr