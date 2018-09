16 - Croissance : L’enjeu de la compétitivité à l’export

le mercredi 26 septembre 2018

A Angoulême, la succursale départementale de la Banque de France en Charente et la CCI de la Charente organisent, en partenariat avec la CCI Nouvelle-Aquitaine et Charentexport, une conférence-débat sur le thème “Confortement de la croissance française : l’enjeu de la compétitivité à l’export”, le mercredi 26 septembre. Il s’agira tout d’abord de faire un point sur la conjoncture à mi-année, à partir des enquêtes réalisées par la Banque de France et le réseau des CCI de Nouvelle-Aquitaine, grâce à 3 regards croisés : Hugues Roux (directeur départemental de la Charente/Banque de France), Martine Domecq (responsable informations économiques/CCI Nouvelle-Aquitaine) et Frédéric Charpentier (chargé d’études/ CCI Charente). Hugues Roux se chargera ensuite du volet “Compétitivité à l’export et croissance économique”. Martine Domecq enchaînera avec la présentation des résultats d’une enquête auprès d’un panel d’entreprises exportatrices de la région. Et enfin, Jean Min (président de Charentexport et dirigeant de Biogénie International) apportera son témoignage en matière de “Commerce international”.

Information et inscriptions : egenty@charente.cci.fr - 05 45 20 55 42