64 - Tremplin digital à Ascain, 4e édition

le vendredi 21 septembre 2018

La CCI Bayonne Pays Basque et la Communauté d’Agglomération Pays Basque organisent “Tremplin digital 2018 : l’événement digital de l’année au Pays basque”, le vendredi 21 septembre à la Pépinière Lanazia à Ascain. L’objectif de cette journée ? “Vous aider à booster votre présence sur le Web et optimiser votre stratégie digitale”. Pour cette 4e édition, une vingtaine d’intervenants apporteront leur expertise au cours d’ateliers (12 annoncés) ou lors de conférences. Au programme également, 2 “labs” qui permettront de faire auditer son site gratuitement par des experts autour de la “création de trafic” ou de l’“expérience utilisateur”. Un espace salon regroupera des stands d’agences digitales et offreurs de solution “avec entre autre les meilleurs professionnels du Web local”. A signaler aussi un concours “Pitch&Beer” dédié aux start-up ou jeunes entreprises. Et enfin le challenge “Homepage Masters 2018” . Ce défi, ouvert aux agences digitales locales “audacieuses”, consiste à relooker en 24h le site Web d’une entreprise nationale “plus que réputée” dont l’identité est tenue secrète jusqu’au lancement du challenge. + Parmi les intervenants annoncés : Flavien Neuvy (économiste, docteur de l’observatoire européen de la consommation du Cetelem) et Alexandre Malsh (directeur du Digital Boardriders Cie -Quiksilver & Roxy-, fondateur du Meltygroup...).

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr