33 - 4e édition de Pulsation.s à Cenon

le jeudi 20 septembre 2018

Pour fêter leurs 60 ans d’existence au service de l’innovation sociale, Clairsienne créateur de l’événement institutionnel Pulsation.s co-organisera avec Domofrance sa 4e édition qui se déroulera le jeudi 20 septembre au Rocher Palmer à Cenon. Ce “laboratoire actif favorisant la réflexion et la participation collective pour impulser la ville de demain” aura comme grand témoin le sociologue François Dubet. Demain, l’innovation sociale sera traitée au travers des axes suivants : territoires, emploi, transformation sociale (revenu de base, société vieillissante), intergénérationnel, logement. A cette fin, plusieurs thématiques sont au programme. “Bien vivre dans nos quartiers” réunira plusieurs intervenants dont notamment Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, François Dubet, Saïd Saadani, président de l’association Ombre et Lumière 33 pour évoquer “Comment développer les liens sociaux et le bien-être des habitants dans nos quartiers ?”. “Inclusion sociale et professionnelle” où la question “Comment favoriser l’inclusion sociale et professionnels et rétablir l’égalité des chances ?” sera posée à Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à Patrice Bretout, directeur général du CROUS de Bordeaux ou encore à Elisabeth Abribat, responsable projets insertion du PLIE des Graves. Et enfin “La réinsertion par le logement, une main tendue aux plus démunis” sera abordée avec Nicolas Dauge, directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Julie Vare, directrice de la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine Croix Rouge française (...). Des “Regards croisés” permettront d’approfondir encore un peu plus ces sujets notamment avec Didier Lallement (préfet de région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde), Jean-Luc Gleyze (président du Conseil départemental de la Gironde), Bruno Arbouet (directeur général Action Logement Groupe)...

Information : clairsienne.fr - domofrance.fr