33 - Santé/Sécurité/Sûreté : Préventica double la mise à Bordeaux

du mardi 2 octobre 2018 au jeudi 4 octobre 2018

Cette année, deux événements Préventica se tiendront au Parc des expositions de Bordeaux, du mardi 2 au jeudi 4 octobre prochains. L’un créé à Bordeaux il y a 20 ans, “Préventica Santé/sécurité au travail, qualité de vie au travail”, sous le patronage du ministère du Travail et du ministère des Solidarités et de la Santé, qui se déploie également en régions et à l’international (Casablanca et Dakar). Et l’autre, “Préventica Sécurité/Sûreté”, sous le patronage du ministère de l’Intérieur, qui se déroulera pour la première fois dans la capitale néo-aquitaine. Les partenaires de l’édition bordelaise sont notamment la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le Département de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine et la CCI Bordeaux Gironde mais aussi Carsat, l’Assurance maladie risques professionnels, MSA, UIMM...

Objectif. Faire découvrir “les innovations techniques et d’usage en matière de sécurité pour les salariés, faire le point sur les menaces qui pèsent sur les entreprises (malveillance, terrorisme, cybersécurité…) et leurs solutions, ainsi que générer du business et de l’emploi”.

Programme. Plusieurs temps forts rythmeront ces rendez-vous. Tout d’abord, la conférence inaugurale s’articulera autour du thème “L’innovation : facteur de risque et/ou de prévention ?” à laquelle participera notamment Lalou Roucayrol, skipper et vainqueur de la dernière transat Jacques Vabre, Arkema multicoque. La présentation du “Rapport Lecoq sur la santé au travail en France : une onde de choc” par la députée de la 6e circonscription du Nord qui vient de remettre son rapport au Premier ministre du gouvernement Macron. Un colloque de 4 conférences où seront réunies les entreprises Airbus Helicopters Marignane, Siniat Bègles, Daher, Clemessy, GIE Qualité Entreprises et le groupe Safran pour évoquer “Sécurité et sous-traitance industrielle / aéronautique”. Le colloque MSA qui s’intéressera à la question “Comment améliorer les conditions de travail dans le secteur agricole ?” avec 4 conférences qui porteront sur les thèmes des risques psychosociaux, du maintien de l’emploi, des troubles musculo-squelettiques et de l’amélioration des conditions de travail. A signaler aussi une conférence événement avec “Les sapeurs-pompiers à l’épreuve des fumées toxiques”, mais aussi les évolutions législatives avec les “Ordonnances Macron : comprendre le rôle du Comité social et économique”...

Information : www.preventica.com