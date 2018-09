86 - Visite d’un internat en construction paille à Rouillé

le mardi 25 septembre 2018

Le cluster Eco-Habitat Nouvelle-Aquitaine organise le mardi 25 septembre à Rouillé la visite du nouvel internat du lycée agricole de Venours. Cette construction bois paille d’une capacité de 50 lits, qui a été récemment livrée, a fait l’objet d’une expertise dans le cadre du programme OBEC de l’ADEME, dans le cadre de l’expérimentation E+C, et a atteint le niveau de performance le plus élevé (E4C2). Plus d’1,7 M€ ont été investis dans cette opération qui dispose d’une surface de plancher de 695 m2. Le lieu sera présenté par des représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine (maître d’ouvrage) et l’équipe de maîtrise d’œuvre : Gauthier Claramunt de l’agence dauphins architecture, Julien Cœurdevey de 180 degrés (BET environnement) et Arnaud Hillon d’Overdrive (BET fluide). A signaler qu’un groupe thématique “Matériaux et systèmes constructifs” est également programmé autour des réussites et des voies d’amélioration de ce projet.

