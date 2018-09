24 - Les Portes du Cuir, 6e édition à Thiviers

du vendredi 28 septembre 2018 au dimanche 30 septembre 2018

La 6e édition des Portes du Cuir se déroulera à Thiviers du vendredi 28 au dimanche 30 septembre. Organisées par le cluster cuir Nouvelle-Aquitaine, resocuir, ces rencontres annuelles de la filière cuir s’adresse au grand public et aux professionnels. Cette année, ce sont la formation et le recrutement qui seront à l’honneur, sans oublier l’innovation et le design. Plus de 5 000 visiteurs sont attendus.

Objectif. Favoriser les rencontres entre les acteurs de la filière cuir - de l’élevage avec la nécessaire valorisation des peaux, à la création de produits de luxe ou de grande consommation -“afin de développer leur réseau, d’encourager leur développement économique, voire d’amener à l’implantation d’entreprises sur le territoire”. C’est également l’occasion “de sensibiliser la population locale à la richesse du patrimoine industriel de sa Région et donc de susciter des vocations”.

Programme. Plus de 50 exposants sont annoncés cette année. Des démonstrations de savoir-faire (entretien et patine des cuirs, reliure simple en parchemin, restauration de livres anciens, couture(s)...), des ateliers d’initiation (à la maroquinerie, au repoussage sur cuir...) mais aussi des expositions (“Innovation & design”, “Innovation collaborative”...) et des projections sur les métiers du cuir sont prévus. Des tables rondes réuniront plusieurs professionnels (Gilles Lapierre, directeur industriel chez JM Weston - Céline Bourdes, directrice RH chez Voltaire Design - Cédric Bouchez, responsable de production chez Rubi Cuir - Gaël Cœuret, responsable industriel chez Repetto...) autour des thématiques “Comment je recrute ? Comment je forme ? Comment j’intègre ?”. Des cellules d’experts où seront présents des partenaires professionnels et des organismes institutionnels (Chambre régionale de métiers et de l’Artisanat, Région Nouvelle-Aquitaine, CCI Nouvelle-Aquitaine, Périgord Développement, Crédit Agricole Charente-Périgord, ADI Nouvelle-Aquitaine, Ateliers d’Art de France) permettront également d’échanger “sur vos projets”, concernant des interrogations en lien avec votre quotidien ou en terme de développement. Le cluster organisera une rencontre pour faire un point sur ses réalisations passées et ses projets à venir. Et dans le cadre du rendez-vous “La Parole aux artisans”, il présentera également un programme d’actions resocuir à destination des artisans et professionnels des métiers d’art en partenariat avec la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Enfin, un espace sera dédié à la formation aux métiers du cuir.

+ Les partenaires des Portes du Cuir sont notamment la Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la Dordogne, de la Haute-Vienne et de la Charente, CTC, le Crédit Agricole Charente et Périgord, la Ville de Thiviers et la Communauté de communes Périgord-Limousin.

Information : www.resocuir.fr