33 - Aéronautique/Défense : 4e édition du salon ADS Show à Bordeaux-Mérignac

du mercredi 26 septembre 2018 au jeudi 27 septembre 2018

ADS Show, seul salon européen dédié au MCO* aéronautique et de défense, se déroulera le mercredi 26 et jeudi 27 septembre à la Base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. Pour cette 4e édition, le positionnement sera élargi à l’ensemble des services opérationnels (services aériens proposés en vol ou au sol à destination des clients militaires et civils), en plus de la maintenance aéronautique et les formations associées. Créé à l’initiative de la Région, cet événement, qui a lieu tous les 2 ans, a notamment comme partenaires Airbus, Aérocampus Aquitaine, Dassault Aviation et Thales. Plus de 5 000 visiteurs sont attendus.

Objectif. Rassembler les acteurs de la filière MCO aéronautique et défense à l’échelle européenne (donneurs d’ordres et opérateurs des forces françaises et étrangères, experts civils et militaires internationaux, grands groupes, TPE, PME, start-up innovantes du MCO, établissements de formation) pour “3 événements en 1” : ADS Show “Lieu d’expositions et de démonstrations des innovations”, ADS Seminar “grand rendez-vous stratégique et prospectif des acteurs du secteur”, un congrès axé cette année autour de la thématique “La Nouvelle bataille du MCO”, et ADS Business, “un service sur mesure de rendez-vous BtoB avec un espace dédié sur le salon pour des échanges professionnels en toute confidentialité”. Pour le président de la Région, Alain Rousset, “Cette manifestation contribue à marquer la place de la région comme pôle majeur de l’aéronautique et de la défense et l’ambition des industriels de se positionner sur ces marchés porteurs”.

Programme. Le salon regroupera 5 pôles d’activités : ISR et combat (aéronefs et drones), Appui projection (aéronefs et dispositifs au sol d’appui aux opérations), Motorisation (avions, hélicoptères, drones et missiles), Transformation numérique (Data Analytics, HUMS, MRO prédictif et prescriptif, technologie additive, réalité virtuelle/réalité augmentée), Formations innovantes (nouveaux modèles pédagogiques, écoles, universités et centres spécialisés, partenariats nationaux et internationaux Ecole/Industrie/Défense, soutien pédagogique à l’export). Et au chapitre des nouveautés, à signaler qu’un espace “Aéronautique du Futur” sera dédié aux start-up et porteurs de projets dans le domaine de la maintenance. L’objectif ? Présenter en direct les solutions innovantes aux donneurs d’ordre présents sur le salon. + MCO : Le Maintien en Condition Opérationnelle “se définit comme l’ensemble des moyens, dispositifs et processus nécessaires pour qu’un système d’armes puisse être utilisé dans un contexte opérationnel avec les effets attendus”.

Information et inscriptions : www.adsshow.eu