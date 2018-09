L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

23 - Recruter autrement à Guéret

le mardi 9 octobre 2018

La CCI de la Creuse organise une rencontre intitulée “Recruter autrement”, le mardi 9 octobre à Guéret. Elle s’adresse aux entreprises, qui connaissent des difficultées pour attirer et recruter des talents et doivent s’ouvrir à d’autres approches pour y remédier. En résumé, il s’agira de répondre à la question “Quelles pratiques de sourcing pour réduire vos délais de recrutement et attirer davantage de candidatures correspondant à vos attentes ?”. Au programme : Les clés pour identifier les soft skills, compétences transversales et relationnelles difficilement détectables dans un CV, et notamment comment encourager un candidat à les révéler dans le cadre d’un entretien où grâce à la gamification, telle que l’escape game. Un focus sera aussi fait sur l’expérience candidat “qui impose à l’entreprise de mettre l’humain au cœur de ses recrutements”. Enfin s’ajoutera également à ce programme “la valeur ajoutée des mad skills, profils atypiques, qui font leur apparition aux côtés des hard et soft skills”.

Inscriptions : 05 55 51 96 78 - njoffre@creuse.cci.fr