33 - Atelier Make or buy : il faut choisir !

le vendredi 14 septembre 2018

Capital High Tech (spécialisée dans le management de l’innovation) et Le Village by CA Aquitaine organisent un atelier sur le thème “Make or buy : il faut choisir !”, le vendredi 14 septembre à Bordeaux. Cette rencontre a pour objectif de savoir différencier les activités sur lesquels sous-traiter de celles qui doivent absolument être développées en interne. Et ensuite il s’agira d’aborder les clés pour des partenariats stratégiques et équilibrés.

Inscriptions : www.frenchtechbordeaux.com