16 - Economie collaborative & traditionnelle, des synergies ?

le jeudi 27 septembre 2018

Le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN) organise un Café Techno intitulé “Economie collaborative, économie traditionnelle : le temps de la réconciliation ?“, le jeudi 27 septembre à Angoulême. Le constat : De nouveaux modèles de synergies sont en train de se dessiner entre les start-up qui s’inscrivent dans le domaine de l’économie collaborative et les entreprises dites “traditionnelles”. Dans cette perspective, Christopher Leguy partagera son retour d’expérience et dressera un état des lieux des opportunités à venir entre économie traditionnelle et collaborative.

+ Christopher leguy est Chief Product Officer de la start-up SoUse (moteur de recherche de l’économie collaborative & du partage) et cofondateur de l’agence 4h04. Il accompagne les entreprises dans leurs stratégies numériques et leur digitalisation.

