86 - Atelier “Mind mapping” à Châtellerault

le mardi 18 septembre 2018

Le premier atelier de la rentrée, organisé par le Radec (Regroupement d’acteurs pour le développement économique du Châtelleraudais), sera consacré au Mind mapping. Il s’agira d’évoquer les atouts majeurs de cette représentation visuelle ludique et graphique qui permet de mieux structurer sa pensée, développer sa créativité et de mieux mémoriser. Cette carte mentale peut être utilisée pour “améliorer sa productivité, mieux gérer son quotidien et être plus efficient”.

Rendez-vous le mardi 18 septembre à Châtellerault.

Information : valerie.gouzien@grand-chatellerault.fr