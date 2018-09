L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Brexit : enjeux et conséquences...

La CCI Nouvelle-Aquitaine organise plusieurs réunions d’informations sur son territoire autour des enjeux et des conséquences du Brexit sur les entreprises travaillant avec la Grande-Bretagne. Au cours de ces matinées, trois axes seront notamment développés : Quelles conséquences pour les échanges de marchandises et de services ? Quelles conséquences sur les régimes fiscaux existants ? Propriété intellectuelle et données personnelles : que peut-on attendre ?.

Rendez-vous le mardi 18 septembre à Bordeaux, le mercredi 19 septembre à Bayonne, le lundi 24 septembre à Limoges et le mercredi 26 septembre à Rochefort.

Inscriptions : nouvelle-aquitaine.cci.fr