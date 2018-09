24 - A St-Astier, visite du site Chaux et enduits

le jeudi 20 septembre 2018

Le cluster Eco-Habitat Nouvelle-Aquitaine et le Pôle CREAHd Nouvelle-Aquitaine organisent le jeudi 20 septembre la visite du site industriel Chaux & Enduits de Saint-Astier. Cette entreprise familiale, qui existe depuis 1920 et compte aujourd’hui 127 salariés, produit et distribue des chaux naturelles hydrauliques et aériennes, des liants formulés et mortiers industriels de haute qualité dans plus de 12 pays (3 000 points de vente). Elle est considérée comme “acteur historique et incontournable des chaux naturelles pour le bâtiment” et ses produits sont utilisés lors de la conservation/restauration du bâti ancien mais aussi dans l’écoconstruction.

Le programme de cette journée s’articulera en 2 temps. Le matin, les participants descendront dans les galeries de la carrière souterraine de calcaire. Là, il découvriront la fabrication de la chaux (extraction, cuisson, broyage et conditionnement). L’après-midi sera consacrée aux retours d’expériences. Les équipes techniques et commerciales détailleront les solutions sur les chaux et enduits avec des illustrations d’applications.

Inscriptions : elodie.blot@cluster-ecohabitat.fr