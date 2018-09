L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Salon de la Maison Neuve à Bordeaux

du samedi 22 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018

Les constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment (LCA-FFB) organisent le Salon de la maison neuve, le samedi 22 et dimanche 23 septembre à Bordeaux-Lac. A l’occasion de cette 12e édition, plus de 40 constructeurs seront présents ainsi que des représentants de banques et organismes de financement, de cabinets de conseil et d’expertise mais aussi des aménageurs-lotisseurs. Outre la visite des maisons grandeur nature au sein du village Homexpo, des présentations de projets en immersion virtuelle sont également prévues. Des conférences thématiques - Faire construire sa maison ; La maison passive ; Les étapes du contrat de construction ; Le financement de projets ; Les objets connectés dans l’habitat - sont aussi annoncées.

Information : salondelamaisonneuve.com