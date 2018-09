L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Economie régionale : indicateurs, tendances...

le mercredi 26 septembre 2018

L’Ordre des experts-comptables organise à Bordeaux une conférence sur le thème “Compétitivité et attractivité de l’économie en Nouvelle-Aquitaine : les propositions des experts-comptables”, où il sera notamment question de présenter les indicateurs et tendances de l’économie régionale. Elle se tiendra le mercredi 26 septembre au CAPC et sera animée par Jean-Marc Daniel, économiste, professeur associé à l’ESCP Europe et directeur de la revue Sociétal et par Christian Prat Dit Hauret, expert-comptable professeur des Universités, IAE-Université de Bordeaux.

Inscriptions : c.hennequin@agencehemispheresud.com