17 - Le Grand Pavois, 46e édition du salon nautique international à flot à La Rochelle

du mercredi 26 septembre 2018 au lundi 1er octobre 2018

Le salon nautique international à flot Grand Pavois se tiendra du mercredi 26 septembre au lundi 1er octobre au port des Minimes à La Rochelle - c’est le premier salon nautique de la rentrée. Pour cette 46e édition, Madagascar est le pays invité d’honneur. Plus de 85 000 visiteurs sont attendus.

Objectif. Présenter les dernières tendances dans le domaine du nautisme - plus de 200 nouveautés chaque année - avec la possibilité d’essayer les bateaux en mer mais aussi le matériel de glisse et voile légère.

Programme. Le Grand Pavois s’installera sur 100 000 m2 et disposera de 3 km de pontons. Il accueillera 800 exposants et 750 bateaux (à flot et à terre). 800 marques internationales seront présentes sur le salon. Plusieurs espaces thématiques sont annoncés : “La Plage”(glisse et voile légère), “Pêche” (et la compétition Grand Pavois Fishing), “Patrimoine et tradition”, “Piscines et Détente” mais aussi le hall voyages et service (etc.). Rappelons que cette année, Grand Pavois a réservé un espace pour l’emploi et la formation dans le nautisme (le 16h/APS n° 3836) où des offres seront proposées. Quant au pays invité d’honneur (Madagascar), il disposera de 700 m2 d’expositions. Ces 6 journées de salon seront également rythmées par des animations, compétitions, essais, conférences, projections... Et comme chaque année, un ponton événement est prévu “avec un plateau de marins exceptionnels”. A signaler enfin que le Grand Pavois rendra hommage à Eric Tabarly. A cette occasion, les visiteurs pourront visiter le voilier Pen Duick III et échanger avec les membres de l’association Eric Tabarly.

Information et inscriptions : www.grand-pavois.com