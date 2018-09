16-17-79-86 - Ateliers RSE “Musclez votre démarche”

le lundi 17 septembre 2018le mardi 18 septembre 2018le mercredi 19 septembre 2018

La CCI Nouvelle-Aquitaine programme plusieurs ateliers découverte RSE, avec les CCI situés au nord de son territoire, destinés aux PME et TPE. Intitulés “Musclez votre démarche de développement durable“, ces événements ont pour objectif de vous aider à “initier votre démarche de RSE dans votre entreprise et de découvrir l’ISO 26000”. Catherine Pauliat, déléguée régionale adjointe Nouvelle-Aquitaine Afnor, expliquera notamment “comment contribuer aux enjeux du développement durable en intégrant les préoccupations sociales et environnementales dans leurs stratégies d’entreprises et dans leurs activités opérationnelles”. A préciser qu’à l’issue de ces ateliers des diagnostics courts et gratuits seront proposés.

+ Rendez-vous le lundi 17 septembre à Angoulême, le mardi 18 septembre à La Rochelle et à Niort, et le mercredi 19 septembre à Chasseneuil.

Inscriptions : www.cci79.com