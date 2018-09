L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Etude de marché et business plan...

le jeudi 13 septembre 2018

Hauts de Garonne Développement, l’agence de développement économique de la rive droite de Bordeaux, organise un atelier, le jeudi 13 septembre à Floirac. Il s’articulera autour du thème “Réaliser une étude de marché et présenter son business plan”. Les intervenants, la BNP et Poll&Roll (spécialiste de l’étude de marché en ligne), expliqueront l’importance de l’étude de marché qui notamment “permet d’identifier ses concurrents, déterminer ses prix, connaître les attentes de ses clients...” et constitue “le premier pas pour rédiger un business plan, l’outil indispensable à présenter aux investisseurs”.

Inscriptions : 05 57 54 32 50