87 - Rencontres d’affaires du numérique à Limoges

le lundi 17 septembre 2018

Les 10e Rencontres d’affaires de la CCI se dérouleront le lundi 17 septembre à Limoges. Cet événement programmé en fin de journée vise à réunir des entreprises “de tous secteurs d’activités et particulièrement du numérique” en vue de participer à un speed-meeting d’une durée de 2 heures, rythmées par un changement d’interlocuteur toutes les 8 mn. L’objectif ? Développer son portefeuille clients et partenaires, détecteur des fournisseurs locaux, et accéder à de nouveaux marchés. Ce sera également l’occasion de rencontrer des entreprises pour “refondre votre site Internet ou être plus présent sur les réseaux sociaux”.

+ Cet événement, précédemment intitulé “5à7 des affaires à faire”, est organisé par la CCI Limoges Haute-Vienne, en partenariat avec l’Aliptic (Association Limousine des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication).

Inscriptions : rencontresdaffairesdelacci.fr